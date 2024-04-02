A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı Hong Kong'a mağlup oldu

A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu ikinci maçında Hong Kong'a 2-0 mağlup oldu.

İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk iki çeyreği 1-0 önde geçen Hong Kong, son çeyrekte farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşmayı kazandı.

Milli takım, üçüncü maçında 4 Nisan Perşembe günü Kuzey Kore ile karşı karşıya gelecek.

Günün diğer maçlarında Kuzey Kore, Güney Afrika'yı 14-0, Avustralya da Yeni Zelanda'yı 4-0 mağlup etti.