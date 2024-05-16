Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? 16 Mayıs Güncel Dolar Kuru!

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından güncel döviz kuru ve bugün dolar dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. 16 Mayıs dolar kaç ve dolar yükselecek mi sorusu gündemden düşmüyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 16 Mayıs dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 32,2240'dan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro/TL yüzde 0,2 artışla 34,9740'tan satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,2 primle 40,9650'den işlem görüyor.

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