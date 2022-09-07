A Milli Erkek Basketbol Takımı grubu ikinci tamamladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında İspanya'ya 72-69 mağlup olarak grubu ikinci sırada tamamladı. Millilerin son 16 turundaki rakibi B Grubu'nun üçüncüsü olacak.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu beşinci ve son maçında A Milli Takım, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te İspanya ile karşı karşıya geldi. İlk 4 maçta 3'er galibiyet ve 1'er mağlubiyet alan iki takımın grup liderliği için karşılaştığı mücadelede ilk periyot 18-17 Türkiye'nin üstünlüğüyle sonuçlanırken, ilk yarının sonunda ise 38-34 İspanya üstünlüğü vardı. Üçüncü periyodu 56-50 geride kapatan milliler, son periyotta rakibini yakalasa da, maçı 72-69'luk mağlubiyetle tamamladı. Bu sonuçla gruptaki ikinci mağlubiyetini alan ay-yıldızlılar, grubu ikinci sırada tamamladı.

Grubu İspanya'nın ardından ikinci sırada noktalayan A Milli Takım, son 16 turunda, B Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayacak takım ile eşleşecek. Son 16 turu müsabakaları, 10 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de başlayacak.