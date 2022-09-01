A Milli Erkek Basketbol Takımı galibiyetle başladı

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı 72-68'lik skorla mağlup etti. Tiflis Arena'da oynanan müsabakayı TBF Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti. Ay-yıldızlılar müsabakaya Şehmus Hazer, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını millilerimiz 41-31 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci yarısına Karadağ iyi başladı. Ay-Yıldızlı ekibin hatalarını iyi değerlendiren Karadağ, sayı farkını indirse de milli takımın toparlanması ile son çeyreğe 53-51 önde girildi. Çekişmeli geçen son çeyrek sonucunda milli takım 72-68'lik skorla müsabakayı kazanırken şampiyonaya da galibiyetle başlamış oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Shane Larkin 18, Cedi Osman 15 ve Alperen Şengün 12 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Karadağ'da ise Bojan Dubljevic 18 sayıyla oynadı.