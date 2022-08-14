5. İslami Dayanışma Oyunları Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, ritmik cimnastikte Yeliz Güneş, Melisa Sert, Işıl Alaş, Duru Duygu Usta ve Nehir Serap Özdemir'den oluşan ritmik cimnastik 3 kurdela-2 top takımı bronz madalya kazandı. Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, ritmik cimnastikte Yeliz Güneş, Melisa Sert, Işıl Alaş, Duru Duygu Usta ve Nehir Serap Özdemir'den oluşan ritmik cimnastik 3 kurdela-2 top takımı bronz madalya kazandı. Konya Olimpik Veledromu'nda yapılan ritmik cimnastik müsabakalarında 3 kurdela-2 top takımımız 28.250 puanla bronz madalya uzandı. Spor AA / Taner Aydın Konya Spor Haberler

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