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5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, ritmik cimnastikte Yeliz Güneş, Melisa Sert, Işıl Alaş, Duru Duygu Usta ve Nehir Serap Özdemir'den oluşan ritmik cimnastik 3 kurdela-2 top takımı bronz madalya kazandı.

Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, ritmik cimnastikte Yeliz Güneş, Melisa Sert, Işıl Alaş, Duru Duygu Usta ve Nehir Serap Özdemir'den oluşan ritmik cimnastik 3 kurdela-2 top takımı bronz madalya kazandı.

Konya Olimpik Veledromu'nda yapılan ritmik cimnastik müsabakalarında 3 kurdela-2 top takımımız 28.250 puanla bronz madalya uzandı.

AA / Taner Aydın - Spor

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