Haberler

4.5 yıllık imza atıldı! Mathias Lovik Trabzonspor'da

4.5 yıllık imza atıldı! Mathias Lovik Trabzonspor'da Haber Videosunu İzle
4.5 yıllık imza atıldı! Mathias Lovik Trabzonspor'da
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Serie A ekibi Parma'dan Norveçli sol bek oyuncusu Mathias Johan Fjortoft Lovik'i 4.5 yıllığına kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, İtalyan ekibine 4 milyon euro bonservis ödeyecek.

  • Trabzonspor, Norveçli sol bek Mathias Johan Fjortoft Lovik'i 4.5 yıllığına transfer etti.
  • Trabzonspor, Lovik'in bonservis bedeli olarak Parma Kulübü'ne 4 milyon avroyu 6 taksitte ödeyecek.
  • Lovik, 2025-26 sezonu ikinci yarısı için 400 bin avro, diğer sezonlarda her biri için 800 bin avro garanti ücret alacak.

Trabzonspor, Norveçli sol bek oyuncusu Mathias Johan Fjortoft Lovik'i 4.5 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.

MATHIAS LOVIK TRABZONSPOR'DA

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Lovik'in bordo-mavili kulübe kesin transferi konusunda Parma Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

4.5 yıllık imza atıldı! Mathias Lovik Trabzonspor'da

BONSERVİS BEDELİ 4 MİLYON EURO

Parma Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon avronun 6 taksitte ödeneceği vurgulanan açıklamada, "Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, iş bu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen-ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 10'u ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

4.5 yıllık imza atıldı! Mathias Lovik Trabzonspor'da

OYUNCUNUN ALACAĞI ÜCRET

Açıklamada, oyuncuya 2025-26 futbol sezonu ikinci yarısı için 400 bin avro, diğer sezonlarda ise her bir sezon için 800 bin avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi. Menajerlik hizmet bedeli olarak da futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı bilgisi verildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Rus Kadın, Müslüman olup Fatiha'yı okudu

Müslüman olup Fatiha'yı okudu
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler

Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Kayserili iş adamına uyuşturucu üretiminden 25 yıl hapis cezası

Uyuşturucu soruşturmasında 25 yıl ceza! Kimliği şoke etti
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

Yeni dönem başladı, Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız