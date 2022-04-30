38 yıl sonra gelen zafer! Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor

Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Süper Lig'de şampiyon oldu. 38 yıl sonra gelen tarihi zafer sonrası Akyazı'da büyük sevinç yaşanırken, binlerce bordo-mavili taraftar son düdükle birlikte tribünden sahaya indi.

ŞAMPİYON TRABZONSPOR

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Trabzonspor, 3. dakikada Cornelius ile 1-0 öne geçti. Bu golün ardından oyunu biraz rölantiye alan bordo-mavililer, ilk yarı tüm kontrolü elinde tuttu. İkinci yarıya hızlı başlayan Antalyaspor 51. dakikada Ndao ile skora dengeyi getirdi. Bu golden 5 dakika sonra ise Antalyaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Fredy, Uğurcan Çakır'ı geçemedi. 62. dakikada ise sahneye Dorukhan Toköz çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, Abdülkadir Ömür'ün asistinde topu ağlara gönderdi. Akdeniz ekibinde 80. dakikada Haji Wright skoru belirleyen isim oldu. 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

ABDULLAH AVCI KARİYERİNDE İLKİ YAŞADI

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerinde bir ilki yaşadı. 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı ile teknik direktörlük görevine başlayan, sonrasında Medipol Başakşehir, A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. Bu kupa ile Avcı, Trabzonspor'da Süper Kupa'nın ardından ikinci kez kupa mutluluğu yaşadı. 34 oyunculu Trabzonspor kadrosunda 24 oyuncu ilk kez bir ülkenin üst liginde şampiyonluk elde etti.

FENERBAHÇE'NİN REKORUNU EGALE ETTİLER

Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olarak Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale etti. Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı.

38 YIL SONRA GELEN ZAFER

Trabzonspor en son şampiyonluğunu 1983-84 sezonunda kazanmıştı. Oynadığı 34 karşılaşmada 50 puan toplayarak şampiyonluk ipini göğüsleyen bordo-mavililer, toplamda 18 galibiyet, 14 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı. Bordo-mavililer tam 38 yıl sonra yeniden Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

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