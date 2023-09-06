23 Elazığ FK'da futbolcuların lisansları çıkmaya başladı

Yeni sezonda TFF 3. Lig 4. Grupta Elazığ'ı temsil edecek olan 23 Elazığ FK, futbolcu lisanslarını çıkarmaya başladı. Geçtiğimiz sezondan kadroda yer alan futbolculara ilk etapta lisans çıkaran bordo-beyazlılar, cuma gününe kadar transfer ettikleri de dahil tüm oyuncularına lisans çıkaracak.