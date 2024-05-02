2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı 11 ülkeden 36 sporcuyla mücadele edecek

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı adına 11 ülkeden 36 sporcu 12 branşta mücadele edecek.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından yapılan açıklamaya göre 36 atletten oluşan Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı; yüzme, atletizm, badminton, boks, break dans, kano (slalom ve sprint), bisiklet (yol), judo, atıcılık, tekvando, halter ve güreş olmak üzere 12 branşta yarışacak.

Paris'te yarışacak Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı şu atletlerden oluşuyor:

Farida Abaroge (Etiyopya) - Atletizm

Omid Ahmadisafa (İran) - Boks

Yahya Al Ghotany (Suriye) - Tekvando

Mohammad Amin Alsalami (Suriye) - Atletizm

Amir Ansari (İran) - Bisiklet

Arap Sibghatullah (Afganistan) - Judo

Matin Balsini (İran) - Yüzme

Mahboubeh Barbari Yharfi (İran) - Judo

Edilio Centeno Nieves (Venezuela) - Atıcılık

Muna Dahouk (Suriye) - Judo

Jamal Abdelmaji (Sudan) - Atletizm

Saeid Fazloula (İran) - Kano

Tachlowini Gabriyesos (Eritre) - Atletizm

Eyeru Gebru (Etiyopya)- Bisiklet

Yekta Jamali Galeh (İran) - Halter

Fernando Dayan Jorge Enriquez (Küba) - Kano

Dorian Keletela (Kongo) - Atletizm

Adnan Khankan (Suriye) - Judo

Perina Lokure (Güney Sudan) - Atletizm

Iman Mahdavi (İran) - Güreş

Farzad Mansouri (Afganistan) - Tekvando

Alaa Maso (Suriye) - Yüzme

Kasra Mehdipournejad (İran) - Tekvando

Cindy Ngamba (Kamerun) - Boks

Dina Pouryounes Langeroudi (İran) - Tekvando

Mohammad Rashnonezhad (İran) - Judo

Amir Rezanejad Hassanjani (İran) - Kano

Ramiro Mora (Küba) - Halter

Nigara Shaheen (Afganistan) - Judo

Luna Solomon (Eritre) - Atıcılık

Saman Soltani (İran) - Kano

Musa Suliman (Sudan) - Atletizm

Manizha Talash (Afganistan) - Break Dans

Hadi Tiranvalipour (İran) - Tekvando

Jamal Valizadeh (İran) - Güreş

Dorsa Yavarivafa (İran) - Badminton