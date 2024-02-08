Üye Girişi
Haberler

2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldızlar Güreş Grup Müsabakaları Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Sporun gençler arasında yaygınlaşması ve spor kültürünün desteklenmesi amacıyla düzenlenen yarışmaya, 18 ilden 200 sporcu katıldı. Hakkari Valisi Ali Çelik, genç sporculara başarı temennilerinde bulundu.

2024 eğitim öğretim yılı okul sporları yıldızlar güreş grup müsabakaları yarışması başladı.

Sporun gençler arasında yaygınlaşması ve spor kültürünün desteklenmesi amacıyla düzenlenen yarışmaya, 18 ilden 200 sporcu katıldı. Sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Hakkari Valisi Ali Çelik, genç sporculara başarı temennilerinde bulundu.

Programa Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım da katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hakkari Valiliği Spor Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title