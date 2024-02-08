2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldızlar Güreş Grup Müsabakaları Başladı
Sporun gençler arasında yaygınlaşması ve spor kültürünün desteklenmesi amacıyla düzenlenen yarışmaya, 18 ilden 200 sporcu katıldı. Hakkari Valisi Ali Çelik, genç sporculara başarı temennilerinde bulundu.
2024 eğitim öğretim yılı okul sporları yıldızlar güreş grup müsabakaları yarışması başladı.
Sporun gençler arasında yaygınlaşması ve spor kültürünün desteklenmesi amacıyla düzenlenen yarışmaya, 18 ilden 200 sporcu katıldı. Sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Hakkari Valisi Ali Çelik, genç sporculara başarı temennilerinde bulundu.
Programa Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım da katıldı. - HAKKARİ