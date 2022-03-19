2022 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali, Finlandiya'da yarın başlıyor - Haberler

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2022 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali, Finlandiya'da yarın başlıyor

AA - Fatih Çakmak - Spor
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2022 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali, Finlandiya'da yarın başlıyor

2022 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) Finlandiya'da yarın başlayacak.

2022 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) Finlandiya'da yarın başlayacak.

Vuokatti kentinde 20-25 Mart'ta düzenlenecek organizasyonda, Türkiye'yi 5 branşta (alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, kayaklı koşu, kısa mesafe sürat pateni) 29 sporcu temsil edecek.

Buz Hokeyi ve Kuzey Kombine spor dallarında kız sporcuların yarışacağı tarihteki ilk EYOF özelliğini taşıyan festivalde, 48 ülkeden 14-18 yaş aralığındaki sporcular, alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, buz hokeyi, kayakla atlama, kayaklı koşu, kısa mesafe sürat pateni, kuzey kombine ve snowboard olmak üzere 9 branşta mücadele edecek.

Festivalde yarışmalar, Vuokatti Sport Institute (Kayaklı Koşu, Biatlon), Vuokatti Ski Resort (Alp Disiplini, Snowboard), Vuokatti Arena (Artistik Buz Pateni, Kısa Mesafe Sürat Pateni), Kajaani Ice Halls (Buz Hokeyi) ve Lathi Sports Center'da (Kayakla Atlama, Kuzey Kombine) yapılacak.

Organizasyonda Türkiye'yi kısa kulvar sürat pateninde Muhammed Melik Cebanay, Yusuf Buğra Demirtaş, Aybuke Han, Damla Akan, artistik buz pateninde Anna Deniz Özdemir, Ali Efe Güneş, alp disiplininde Demirkan Hasırcı, Bünyamin Çelik, Kerem Haymana, Zülfücan Oruç, Ceren Reyhan Yıldırım, Ada Göney, Lal Öktem, Buse Akar, biatlonda Barış Oduncu, Berkan Metehan Türkeş, Volkan Oğur, Alican Dayan, Ebru Tuncer, Betül Demir, Neslişah Sarıaltun, Elanur Şepci ve kayaklı koşuda Abdullah Yılmaz, Oğuzhan Ayyıldız, Muhammet Sait Soyak, Cumali Doğan, Özlem Ceren Dursun, Zülfiye Soyaslan ile Şennur Kartal temsil edecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Finlandiya, Biatlon, Türkiye, gençlik, Spor, Haberler

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