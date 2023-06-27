2022-23 sezonunda hakemler 22 milyon 930 bin 146 TL para kazandı

29 hakem, 15 milyon 655 bin 417 TL gelir elde ettiVAR ve AVAR hakemleri ise 7 milyon 274 bin 729 TL kazandı2022-23 sezonunda en çok kazanan hakem 751 Bin 260 TL ile Zorbay Küçük olduEn az kazanan 356 bin 775 TL ile Yiğit ArslanVAR ve AVAR da en çok kazanan 711 bin 725 TL ile Serkan TokatEn...