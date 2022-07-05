19. Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir altın madalya kazandı 19. Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, erkekler 100m kurbağalama finalinde 1: 00.03'lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, erkekler 100m kurbağalama finalinde 1: 00.03'lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı. Milli yüzücü Emre Sakcı, erkekler 100m kurbağalama finalinde 1: 00.19'luk derece ile gümüş madalyanın sahibi oldu. İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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