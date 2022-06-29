19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 68 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, finalde Fransa'da Pauline Lecarpantier'e... - Haberler

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19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 68 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, finalde Fransa'da Pauline Lecarpantier'e...

İhlas Haber Ajansı - Spor
19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 68 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, finalde Fransa'da Pauline Lecarpantier'e...

19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 68 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, finalde Fransa'da Pauline Lecarpantier'e yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 68 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, finalde Fransa'da Pauline Lecarpantier'e yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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