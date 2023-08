11. Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali katılımcı rekoru kırdı

ANKARA - Türkiye'nin en iyi motosiklet festivallerinden biri olan Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali, bu yıl 3-6 Ağustos tarihleri arasında 11'inci kez motosiklet tutkunlarıyla buluştu.

Balıkesir Motosiklet Kulübü 10Riders'ın organizasyonu ve Quick Routes ekibi Özgür-Dilek Candar çiftinin ev sahipliğini yaptığı festival, bu yıl Susurluk Çaylak Mesire Alanı'nda yaklaşık 16 bin kişinin katılımıyla son buldu. Yalnızca Türkiye'den değil, uluslararası katılımcılarıyla dünyadan büyük ilgi gören festivale bu sene Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Bolivya, Yunanistan, Bulgaristan, İran, Gürcistan ve Kazakistan gibi ülkelerden motosiklet tutkunları katıldı. "Dünyanın En Kalabalık Motosiklet Korteji Guinness Rekoru" na da sahip olan festivalin bu yılda gözdesi yine Quick Sigorta standı ve birbirinden eğlenceli aktiviteleri oldu.

Ahmet Yaşar: "Kendimizi evimizde hissediyoruz"

Her yıl festivalin değişmeyen ana sponsoru olmaktan çok memnun olduklarını belirten Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, "Motosiklet camiası bizim ailemiz gibi. Onlarla buluştuğumuz her ortam bizim için heyecan verici ancak Balıkesir Motosiklet Festivali'nin yeri bizim için ayrı, bu festivale adımızı veriyoruz, her yıl burada buluşup hasret gideriyor ve çok eğlendiğimiz birkaç gün geçiriyoruz. Kendimizi evimizde hissediyoruz. Motosiklet dünyasının gündemini takip ederken bu etkinlikleri, çözüm üretebileceğimiz yenilikleri keşfetme alanları olarak da görüyoruz" İfadelerini kullandı.

Nurettin Güney: "Katılımcı sayısı gerçekten çok yüksek, şehrimiz insanları da çok güzel üç gün geçirdi"

Festivali takip eden Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney ise, "Susurluk halkının motosiklet camiasını yakından tanıma fırsatı bulduğu ve olası önyargılarının çok olumlu duygularla değiştiğini belirterek bizler içinde çok keyifli bir festival oldu. Katılımcı sayısı gerçekten çok yüksek, şehrimiz insanları da çok güzel üç gün geçirdi. Quick Sigorta'nın bu desteğini de çok doğru ve değerli buluyorum, Özgür ve Dilek'i tebrik ediyorum" dedi.

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy da katılımcıların gösterdiği ilgiyi şöyle yorumladı:

"Standımızı hem eğlence hem de bilgilendirme amacıyla her yıl yeniden dizayn ediyoruz. Bu yıl çok eğlenceli oyunlar ve hediyeler ekledik. Aynı zamanda motosiklet sürücülerinin soru ve sorunlarını dinledik. Bundan sonra da her zaman olduğu gibi motosiklet tutkunlarının yanında olmaya devam edeceğiz."

Dolu dolu bir festival programı

"Bana Güven" oyunu ile üzerinde Q bumerangı olan bir boşluktan su balonlarını geçirmeye çalışan katılımcılar, aynı zamanda birbirilerine güven duymalarını gerektiren eğlenceli bir aktivite de gerçekleştirmiş oldular. Üç gün süren etkinlikte yarışmayı kazanan kişilere ise trafik sigortası hediye edildi.

VR denge ve Quick Odak oyunu gibi aktivitelerin yanı sıra "QuickCevap" bilgi yarışmasına katılarak kendilerine yöneltilen soruları doğru cevaplayan katılımcılara da birbirinden değerli teknolojik hediyeler armağan edildi.

Ayrıca Quick Sigorta müşterisi olan ve sigorta poliçesini göstererek çekilişe katılan kişilere Trafik Kazası Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hediye ederken bu yıl ki büyük çekilişte 20 kişiye akaryakıt hediye çeki verildi.

Festivalde yıldızlar geçidi

11'inci Balıkesir Motosiklet Festivali'nde yaz akşamları yıldızlar geçidi ile unutulmaz anlara şahitlik etti. Can Gox, Seferiler, Retrobüs, Necati ve Saykolar ve Eksi Altı'nın şarkılarıyla coştururken 2Teker2Yürek, Sonsuz Rota, Saliha Özkan, Hataylı Muhammet, Kolaçan, Motosiklet Arenası ve İsmail Biçer gibi motosiklet fenomenleri de alandaki yerini aldı. Sürpriz hediyelerinin yanı sıra diğer stant alanındaki oyun ve çekilişlerde de katılımcılar birbirinden güzel hediyeler kazandı.