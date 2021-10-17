Trabzonspor-Fenerbahçe maçından notlar

Trabzonspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

AVCI'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısına ligde son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Kayserispor maçındaki ilk 11'inden 5 farklı isim ile çıktı. Deneyimli teknik adam savunmada Ahmetcan'ın yerine kart cezasını tamamlayan ve takıma dönen Hugo'ya, sol bekte İsmail'in yerine Denswil'e, orta sahada Siopis'in yerine Berat'a, sakatlığı bulunan Hamsik'in yerine Abdülkadir Ömür'e, forvet hattında ise Cornelius'un yerine Djaniny'e forma verdi. Sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak, Koita ve Hamsik kadroda yer almadı.

HUGO VE HÜSEYİN FENERBAHÇE MAÇIYLA TAKIMA GERİ DÖNDÜ

HAMSIK RİSKE EDİLMEDİ

DORUKHAN KADRODA

AYIN OYUNCUSU ÖDÜLLERİ BELLİ OLDU

FENERBAHÇE'DE 4 DEĞİŞİKLİK

TARAFTARLARDAN MAÇA YOĞUN İLGİ

Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Günler öncesinden belirlenen kapasitedeki biletlerin tamamını tüketen bordo-mavili taraftarlar, zirve mücadelesi verdiği rakibi karşısında takımlarını yalnız bırakmazken, bu sezon da ilk kez tribünleri izin verilen kapasitesinin tamamını doldurdu.