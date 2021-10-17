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Trabzonspor-Fenerbahçe maçından notlar

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor
Trabzonspor-Fenerbahçe maçından notlar

Trabzonspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

AVCI'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısına ligde son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Kayserispor maçındaki ilk 11'inden 5 farklı isim ile çıktı. Deneyimli teknik adam savunmada Ahmetcan'ın yerine kart cezasını tamamlayan ve takıma dönen Hugo'ya, sol bekte İsmail'in yerine Denswil'e, orta sahada Siopis'in yerine Berat'a, sakatlığı bulunan Hamsik'in yerine Abdülkadir Ömür'e, forvet hattında ise Cornelius'un yerine Djaniny'e forma verdi. Sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak, Koita ve Hamsik kadroda yer almadı.

HUGO VE HÜSEYİN FENERBAHÇE MAÇIYLA TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor'un Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda oynadığı İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor karşılaşmalarında forma giyemeyen savunma oyuncusu Vitor Hugo, Fenerbahçe karşılaşmasıyla takıma geri döndü. Ayrıca Alanyaspor mücadelesinde ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan ihraç edilen ve Kayserispor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayan bir başka savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen de Fenerbahçe maçıyla takıma döndü. Avcı, Hugo'ya ilk 11'de görev verirken, Hüseyin ise yedek kulübesinde yer aldı.

HAMSIK RİSKE EDİLMEDİ

Ülkesinin milli takımında yaşadığı sakatlık sonrası Trabzon'da MR'ı çekilen ve sağ bacak arka adalesinde gerilme ile ödem tespit edilen orta saha oyuncusu Marek Hamsik, Fenerbahçe karşılaşmasında riske edilmedi.

DORUKHAN KADRODA

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon sadece 5'inci haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde 8 dakika forma giyen Dorukhan Toköz, tedavisinin tamamlanmasıyla Fenerbahçe maçının kadrosunda yer aldı.

AYIN OYUNCUSU ÖDÜLLERİ BELLİ OLDU

Trabzonspor'un Resmi Fan Token Partneri Socios.com ile yürüttüğü '$TRA Ayın Oyuncusu Ödülü' Ağustos ve Eylül ayları için sonuçlandı. Socios.com uygulaması üzerinden her ay, $TRA Fan Token sahiplerinin oylarının belirlediği '$TRA Ayın Oyuncusu Ödülü' unvanının Ağustos ve Eylül 2021'deki kazananları Anthony Nwakaeme ve Anastasios Bakasetas oldu. Oyunculara kendileri için hazırlanan özel $TRA plaketlerini maç öncesi Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu takdim etti.

FENERBAHÇE'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor karşısına, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçındaki 11'inden farklı olarak 4 isimle çıktı. Pereira, savunmada Serdar Aziz'in yerine Novak'a, orta sahada Muhammed'in yerine Osayi-Samuel'e, hücum hattında ise Berisha'nın yerine Mesut'a, Serdar Dursun'un yerine de Valencia'ya görev verdi.

TARAFTARLARDAN MAÇA YOĞUN İLGİ

Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Günler öncesinden belirlenen kapasitedeki biletlerin tamamını tüketen bordo-mavili taraftarlar, zirve mücadelesi verdiği rakibi karşısında takımlarını yalnız bırakmazken, bu sezon da ilk kez tribünleri izin verilen kapasitesinin tamamını doldurdu.


Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Spor Haberleri
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