Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup

11.11.2019 09:04 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:08

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor ligin 8.haftasında oynadığı maçta Yozgat ekibi Sorgun Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Yeşil-Beyazlılar aldığı bu galibiyetle puanını 10'a çıkardı.



Stat: Yahyalı İlçe Stadı



Hakemler: Mehmet Çekiç xx, Abdullah Polat xx, Çiğdem Çekiç xxx



Yahyalıspor: Batuhan Yıldırım xx, Melik Sermet Kayaş xxx, Ümit Kale xx. Çağatay Polatdemir xx, Sedat Burak Altay xx, İsmet Yazgan xxx, Can Ölçer xxx, Süleyman Öztürk xx, Ramazan Durdu xx, Emre Özden xxx, Tugay Aydoğan xx



Sorgun Belediyespor: Kadir Kaan Yalçın x, Serdar Güleşce xx, Yiğit Köse xx, Yasin Akyol xx, Muhammet Çetin Polat xx, Abdullah Sönmez xx, Abdulkadir Özdemir xx, Onurcan Şenkartal xx, Ertuğrul Yalman xx, Bayram Erkek xx, Atakan Mehmet Kömürlü xx



Goller: Melik Sermet Kayaş Dk. 34,Emre Özden Dk.50 (Yahyalıspor), Dk.17 Ertuğrul Yalman (Sorgun Belediyespor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA