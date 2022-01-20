Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta heyecanı başlıyor - Haberler Spor
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Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta heyecanı başlıyor
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Yılport Samsunpsor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

22 Ocak Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Nasadoge Menemenspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği (Mümin Özkasap)

16.00 Altınordu-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 MKE Ankaragücü-Altaş Denizlispor (Eryaman)

23 Ocak Pazartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Adanspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)

16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atarürk)

19.00 Eyüpspor-Bursaspor (Eyüp)

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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