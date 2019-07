"Spor Sivas Yaz Okulu" başladı

Sivas Valisi Salih Ayhan, Şemsi Sivas-i İmam Hatip Orkaokulu'nda "Spor Sivas Yaz Okulu" açılışı programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çocuklarla yakından ilgilenen ve onlarla spor yapan Ayhan, yaz okullarının önemine vurgu yaptı. Kentteki her çocuğun mutlaka bir spor branşı ile uğraşmasını istediklerini belirten Ayhan, Sivas'ın fiziki spor altyapısının çok iyi olduğunu aktardı.

İldeki spor salonlarının yaz döneminde boş kalmaması için İl Milli Eğitim Müdürlüğünün okullarla beraber güzel bir proje hazırladığını belirten Ayhan, "Şu an 7 bölgede 500 civarında çocuğumuz spor eğitimi almaktadır. Sporun yanı sıra destekleme ve yetiştirme kursları, sanatsal etkinlikler ve zeka oyunlarına yönelik eğitim faaliyetleri de sürüyor. Her çocuğumuzun içerisinde keşfedilmeyi bekleyen bir cevher var. Bunları ortaya çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu tür kurslara velilerin desteğinin önemli olduğunu da vurgulayan Ayhan, "Çocuklarımızı tabletten, televizyondan uzak tutarak, sanatsal, kültürel, sportif ve beceri alanında kendilerini geliştirebileceği dallara yönlendirmeye çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da katıldı.

Kaynak: AA