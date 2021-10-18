Sivas Belediyespor yenilmezlik serisini 10 maça çıkarttı - Haberler Spor
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Sivas Belediyespor yenilmezlik serisini 10 maça çıkarttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivas Belediyespor yenilmezlik serisini 10 maça çıkarttı

TFF 2. Lig'in 8. haftasında sahasında Bodrumspor ile 0-0 berabere kalan Sivas Belediyespor, ligde 10 maçtır yenilmiyor.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - TFF 2. Lig'in 8. haftasında sahasında Bodrumspor ile 0-0 berabere kalan Sivas Belediyespor, ligde 10 maçtır yenilmiyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 8. hafta maçında Sivas Belediyespor, konuk ettiği Bodrumspor ile 0-0 berabere kalarak ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkarttı. 2. Lig'de bu sezonki 3. beraberliğini Bodrum karşısında sahasında 0-0'lık sonuçla alan Sivas Belediyespor, puanını 18'e yükseltti.

Ligde son olarak geçtiğimiz sezon 28 Nisan 2021'de deplasmanda Pendikspor'a 4-2 yenilen yeşil-beyazlı takım, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Sivas temsilcisi, son oynanan Bodrum karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 10 maça çıkarttı. Sivas Belediyespor, bu süreçte 7 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Yeşil-beyazlılar ayrıca bu sezon 14 gol atarken, kalesinde ise 1 gol gördü. - SİVAS

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