Nasa Doge Menemenspor - Karşıyaka: 1-0

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ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'ndaki İzmir derbisinde Nasa Doge Menemenspor, Karşıyaka'yı son dakika golüyle yenerek tur atladı: 1-0.

Menemenspor'da sezon başında Adana Demirspor'dan kiralanan dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah, Türkiye'deki kariyerinde ilk kez bu maçta forma giydi. Adana temsilcisinde oynayan ağabeyi gibi santrfor olarak görev yapıp sarı-lacivertlilerin Spor Toto 1'inci Lig'deki maçlarında hiç kadroya giremeyen Barwuah, Karşıyaka önünde 72 dakikada sahada kalıp ardından yerini Ndiaye'ye bıraktı. 28 yaşındaki Enock Barwuah, sezon başında ağabeyiyle birlikte Türkiye'ye gelmeden önce kariyerinde son olarak İtalya'da 2017-2018 sezonunda 4'üncü Lig takımlarından Ciliverghe Mazzano'da 1 kupa maçına çıkmıştı.

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri

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