Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, salgınla mücadeleye ilişkin tedbirleri duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, salgınla mücadeleye ilişkin tedbirleri duyurdu

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, salgınla mücadeleye ilişkin tedbirleri duyurdu
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ilgili hükümlerine istinaden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında "spor müsabakaları, sporcu, yönetici ve diğer görevlileri" ilgilendiren tedbirleri duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ilgili hükümlerine istinaden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında "spor müsabakaları, sporcu, yönetici ve diğer görevlileri" ilgilendiren tedbirleri duyurdu.

31454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne istinaden yayımlanan tedbirler şu şekilde sıralandı:

İlgili genelgenin sokağa çıkma yasağından muafiyet ile ilgili bölümünün 29. Maddesinde "Yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler" hükmü yer almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda bakanlığımızca daha önce izin verilen faaliyetlerden halen oynanmakta olan lig müsabakaları devam edecek ve tamamlanacaktır.

Henüz başlamamış lig müsabakaları 16 Mayıs 2021 tarihinden daha sonraki ileri bir tarihe ertelenecektir.

İzin verilen diğer şampiyona ve turnuvalardan 2021 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ile ilgili seçme veya kota müsabakası özelliği taşıyan müsabakalar ile bu yıl veya gelecek yıl içerisinde yapılacak Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katılacak sporcular için federasyonlarımız tarafından zorunlu olduğu belirtilen müsabakalar yapılacaktır. Diğer şampiyona ve müsabakalar ise 16 Mayıs 2021 tarihinden sonraki ileri bir tarihe ertelenecektir.

Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlar ile Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanan faal sporcular ile TOHM ve SEM sporcularının ve devam eden liglerde yer alan takım sporcularının antrenmanlara teknik ekiplerle birlikte genelgenin 29. Maddesinde belirtilen muafiyetten faydalanarak devam etmesi, bu antrenmanlarla ilgili tesislerin açık bulundurulması sağlanacaktır.

Müsabaka ve antrenmanlar esnasında Sağlık Bakanlığı'nın ilgili genelge ile belirtilen Kovid-19 "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde belirtilen kurallara titizlikle uyulması gerekmektedir.

Bölgesel Amatör Lig futbol organizasyonlarına katılacak kulüpler; sporcuları ve kulüp personeli için antrenman gün ve saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına yönelik başvurularını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yapabileceklerdir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

Ataşehir'de kumar oynayarak kısıtlamayı delen kişilerden pes dedirten savunma; Dost meclisiyiz, iftar açıyorduk
Ataşehir'de kumar oynayarak kısıtlamayı delen kişilerden pes dedirten savunma; Dost meclisiyiz, iftar açıyorduk
Kağıttan gemilerini yüzdürdüğü çaya düşen 5 yaşındaki Ferman, hayatını kaybetti
Kağıttan gemilerini yüzdürdüğü çaya düşen 5 yaşındaki Ferman, hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Fırtınanın uçurduğu çatı çocukların oynadığı alana düştü, faciadan dönüldü...O anlar kamerada
Son dakika haberi! Fırtınanın uçurduğu çatı çocukların oynadığı alana düştü, faciadan dönüldü...O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Ersin Tatar Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Esra Erol Burcu Biricik Mustafa Üstündağ
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Fırat Aydınus Mete Kalkavan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, salgınla mücadeleye ilişkin tedbirleri duyurdu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 14:26:55. #1.15#

title