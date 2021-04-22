Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, salgınla mücadeleye ilişkin tedbirleri duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ilgili hükümlerine istinaden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında "spor müsabakaları, sporcu, yönetici ve diğer görevlileri" ilgilendiren tedbirleri duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ilgili hükümlerine istinaden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında "spor müsabakaları, sporcu, yönetici ve diğer görevlileri" ilgilendiren tedbirleri duyurdu.

31454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne istinaden yayımlanan tedbirler şu şekilde sıralandı:

İlgili genelgenin sokağa çıkma yasağından muafiyet ile ilgili bölümünün 29. Maddesinde "Yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler" hükmü yer almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda bakanlığımızca daha önce izin verilen faaliyetlerden halen oynanmakta olan lig müsabakaları devam edecek ve tamamlanacaktır.

Henüz başlamamış lig müsabakaları 16 Mayıs 2021 tarihinden daha sonraki ileri bir tarihe ertelenecektir.

İzin verilen diğer şampiyona ve turnuvalardan 2021 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ile ilgili seçme veya kota müsabakası özelliği taşıyan müsabakalar ile bu yıl veya gelecek yıl içerisinde yapılacak Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katılacak sporcular için federasyonlarımız tarafından zorunlu olduğu belirtilen müsabakalar yapılacaktır. Diğer şampiyona ve müsabakalar ise 16 Mayıs 2021 tarihinden sonraki ileri bir tarihe ertelenecektir.

Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlar ile Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanan faal sporcular ile TOHM ve SEM sporcularının ve devam eden liglerde yer alan takım sporcularının antrenmanlara teknik ekiplerle birlikte genelgenin 29. Maddesinde belirtilen muafiyetten faydalanarak devam etmesi, bu antrenmanlarla ilgili tesislerin açık bulundurulması sağlanacaktır.

Müsabaka ve antrenmanlar esnasında Sağlık Bakanlığı'nın ilgili genelge ile belirtilen Kovid-19 "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde belirtilen kurallara titizlikle uyulması gerekmektedir.

Bölgesel Amatör Lig futbol organizasyonlarına katılacak kulüpler; sporcuları ve kulüp personeli için antrenman gün ve saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına yönelik başvurularını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yapabileceklerdir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu