SPOR Gine Milli Takımı'nda, Türkiye maçının hazırlıkları tamamlandı
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SPOR Gine Milli Takımı'nda, Türkiye maçının hazırlıkları tamamlandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gine Milli Takımı'nda, Türkiye maçının hazırlıkları tamamlandıMithat ABAKAN - Ömer KARÇA / MANAVGAT-ANTALYA,(DHA)- Antalya'da yarın Türkiye A Milli Futbol Takımı ile hazırlık maçında karşılaşacak Gine Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı.

Gine Milli Takımı'nda, Türkiye maçının hazırlıkları tamamlandı

Mithat ABAKAN - Ömer KARÇA/ MANAVGAT-ANTALYA,(DHA)- Antalya'da yarın Türkiye A Milli Futbol Takımı ile hazırlık maçında karşılaşacak Gine Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı.

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Antalya'da kampta bulunan A Milli Futbol Takımı yarın Antalya Stadyumu'nda Gine ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Gine Milli Takımı, Manavgat'taki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde teknik direktör Didier Six yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi. Tam kadro olarak gerçekleştirilen antrenmanda, kaleciler ayrı çalıştı. Bir kısmı basına açık yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı olarak yapılan bölümünde ise yarın oynanacak mücadelenin taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

Türkiye ile Gine'nin karşı karşıya geleceği hazırlık maçı yarın saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Aliyar Aghaev yönetecek.

SPOR Gine Milli Takımı'nda, Türkiye maçının hazırlıkları tamamlandı
SPOR Gine Milli Takımı'nda, Türkiye maçının hazırlıkları tamamlandı
SPOR Gine Milli Takımı'nda, Türkiye maçının hazırlıkları tamamlandı
SPOR Gine Milli Takımı'nda, Türkiye maçının hazırlıkları tamamlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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