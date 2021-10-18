Fenerbahçe kafilesi Trabzon'dan ayrıldı
AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Spor
Fenerbahçeli futbolcuların Trabzon Havalimanı'na gelişi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un havalimanına gelişi TRABZON - Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe kafilesi, Trabzon'dan ayrıldı.
TRABZON (AA) - Fenerbahçeli futbolcuların Trabzon Havalimanı'na gelişi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un havalimanına gelişi TRABZON - Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe kafilesi, Trabzon'dan ayrıldı.