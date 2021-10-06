Adana'da geleceğin basketbolcuları seçiliyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da geleceğin basketbolcuları seçiliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Adana'da geleceğin basketbolcuları seçiliyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, geleceğin basketbolcularını yetiştirmek için çocuklar ve gençler arasında 9-10 Ekim tarihlerinde Atatürk Spor Salonu'nda seçme yapacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi, geleceğin basketbolcularını yetiştirmek için çocuklar ve gençler arasında 9-10 Ekim tarihlerinde Atatürk Spor Salonu'nda seçme yapacak.

Büyükşehir Belediyesi, çeşitli yaş gruplarında kadın-erkek geleceğin yıldız adayı basketbolcuları arıyor. Seçmelerin ardından keşfedilecek yetenekler, Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Şubesi'nde lisanlı olarak spor hayatlarına devam edecek.

Deneyimli eğitmenler eşliğinde basketbolun tüm inceliklerini öğrenip kendilerini geliştirecek olan genç yetenekler, çeşitli turnuvalara da katılarak deneyim kazanacak. Seçmelere katılmak isteyenler 0322 458 03 36, 0507 249 79 99 ve 0544 669 37 06 numaralardan irtibata geçerek bilgi alıp, kayıt yaptırabilecekler.

Atatürk Spor Salonu'nda 9-10 Ekim tarihlerinde ücretsiz olarak gerçekleşecek olan seçmelerin saat ve yaş grupları şöyle:

9 Ekim Erkek Seçmeleri:

2011-2012-2013 doğumlular saat: 10: 00-11: 00

2009-2010 doğumlular saat: 11: 00, 12: 00

2007-2008 doğumlular saat: 12: 00, 13: 00

2005-2006 doğumlular saat: 13: 00, 14: 00

10 Ekim Kız Seçmeleri:

2011-2012-2013 doğumlular saat: 10: 00, 11: 00

2009-2010 doğumlular saat: 11: 00, 12: 00

2007-2008 doğumlular saat: 12: 00, 13: 00 - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Engin Altay Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Burak Yılmaz Stefan Kuntz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mahmut Özer İlham Aliyev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana'da geleceğin basketbolcuları seçiliyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 15:13:16. #1.11#