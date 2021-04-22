Soylu: "Bizim vatandaşa söyletmememiz gereken tek cümle nerede bu devlettir"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenen İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenen İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey