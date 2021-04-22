Soylu: "Bizim vatandaşa söyletmememiz gereken tek cümle nerede bu devlettir"
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Soylu: "Bizim vatandaşa söyletmememiz gereken tek cümle nerede bu devlettir"

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenen İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenen İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. (3)

Soylu: 'Bizim vatandaşa söyletmememiz gereken tek cümle nerede bu devlettir'
Soylu: 'Bizim vatandaşa söyletmememiz gereken tek cümle nerede bu devlettir'
Soylu: 'Bizim vatandaşa söyletmememiz gereken tek cümle nerede bu devlettir'
Soylu: 'Bizim vatandaşa söyletmememiz gereken tek cümle nerede bu devlettir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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