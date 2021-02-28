Sosyal medyadan tanıştı, silah zoruyla gasp edildi
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Sosyal medyadan tanıştı, silah zoruyla gasp edildi

28.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 28.02.2021 11:10

Sosyal medyadan tanıştı, silah zoruyla gasp edildi Sosyal medyadan tanıştı, 95 bin lira gasp edildi Sultanbeyli'de internet üzerinden tanıştığı kadın ve kadının arkadaşları tarafından silah zoruyla 95 bin lirası gasp edilen şahıs şikayetçi oldu.

Sosyal medyadan tanıştı, silah zoruyla gasp edildi

Sosyal medyadan tanıştı, 95 bin lira gasp edildi

İSTANBUL - Sultanbeyli'de internet üzerinden tanıştığı kadın ve kadının arkadaşları tarafından silah zoruyla 95 bin lirası gasp edilen şahıs şikayetçi oldu. Olay ile ilgili olarak çalışma başlatan ekipler 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 21 Şubat tarihinde Sultanbeyli'de meydana geldi. İddialara göre, Şanlıurfa'da yaşayan M.T. (40), İstanbul'da yaşayan tekstil işçisi Emine K. ile sosyal medya üzerinden tanıştı. İnternet üzerinden yapılan konuşmanın ardından M.T. İstanbul'a gelerek Emine K. ile buluşmak üzerine evine gitti. Evde bir süre vakit geçirmelerinin ardından içeriye giren 3 şüpheli M.T'nin bin 500 TL'sini ve banka kartlarını silah zoruyla alıp kaçtı. Daha sonra M.T., banka hesabından 93 bin 500 TL çekildiğini öğrendi ve karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yapılan teknik takip sonucunda tekstil işçisi oldukları öğrenilen Emine K. ve Ş.M.ve Mehmet O.'yu kıskıvrak yakalandı. Şüphelilere yardım ettikleri ve paraları aktardıkları tespit edilen Tarık K.ve Muhammet K.'nın da gözaltına alındığı olayda, şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde farklı kişilere ait müstehcen ve işkence görüntüleri bulundu. Görüntülere ilişkin Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

6 şüpheli tutuklandı

Öte yandan 8 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilere yardım ettikleri tespit edilen Tarık K. ve Muhammet K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sosyal medyadan tanıştı, silah zoruyla gasp edildi
Sosyal medyadan tanıştı, silah zoruyla gasp edildi
Sosyal medyadan tanıştı, silah zoruyla gasp edildi
Sosyal medyadan tanıştı, silah zoruyla gasp edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ZAHİD EZİM

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