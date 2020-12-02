Arşiv -Rizespor'un eski futbolcusu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Arşiv -Rizespor'un eski futbolcusu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti

02.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:30

- Rizespor'un eski futbolcusu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti Mide kanseri tanısı konulan Çaykur Rizespor'un eski defans oyuncusu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti.

- Rizespor'un eski futbolcusu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti

RİZE - Mide kanseri tanısı konulan Çaykur Rizespor'un eski defans oyuncusu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti.

Son olarak Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da forma giyen 31 yaşındaki Faslı oyuncu Mohamed Abarhoun mide kanamasından dolayı İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bilim Kurulu, Bakanı Koca başkanlığında toplanıyor! Gündemde bu kez tek konu var
Bilim Kurulu, Bakanı Koca başkanlığında toplanıyor! Gündemde bu kez tek konu var
Başvurmayan pişman olur! İndirimli elektrik kullanmak için son 3 gün
Başvurmayan pişman olur! İndirimli elektrik kullanmak için son 3 gün
4 ilde durum vahim! Virüsün yayılma hızı korkutucu boyutlarda, hastaneler doldu taştı
4 ilde durum vahim! Virüsün yayılma hızı korkutucu boyutlarda, hastaneler doldu taştı

Uzun süredir sahalardan uzan kalan deneyimli stoper mide ağrısından dolayı tedaviye başlamış ve bir daha sahalara dönememişti. Tedavisi İstanbul'da devam eden 31 yaşındaki Abarhoun, mide kanamasından dolayı hayatını kaybetti.

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir tedavi görmekte olan eski futbolcumuz Mohamed Abarhoun'un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ebediyete intikal eden Mohamed Abarhoun'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Arşiv -Rizespor'un eski futbolcusu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti
Arşiv -Rizespor'un eski futbolcusu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti
Arşiv -Rizespor'un eski futbolcusu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti
Arşiv -Rizespor'un eski futbolcusu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti
Arşiv -Rizespor'un eski futbolcusu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti
Arşiv -Rizespor'un eski futbolcusu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti
Arşiv -Rizespor'un eski futbolcusu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR

İlgili Haberler

Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti
Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti
Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop hayatını kaybetti
Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop hayatını kaybetti
Güney Afrikalı futbolcu Ngcongca, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Güney Afrikalı futbolcu Ngcongca, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Meral Akşener Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ajda Pekkan Bülent Ersoy Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Fuat Çapa Caner Erkin Samet Aybaba Yılmaz Vural Gökhan Gönül
Tüm Haberler Çocuk Bursa Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arşiv -Rizespor'un eski futbolcusu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 13:30:13. #1.15#
title