Son Dakika | Yolu kapalı köydeki engelli şeker hastasının ilacını jandarma götürdü - Haberler
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Son Dakika | Yolu kapalı köydeki engelli şeker hastasının ilacını jandarma götürdü

Son Dakika | Yolu kapalı köydeki engelli şeker hastasının ilacını jandarma götürdü
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ELAZIĞ'ın Kuşhane köyünde yoğun kar yağışı sonrası yolu kapanan köyde yalnız yaşayan ve ilacı biten fiziksel engelli şeker hastası Orhan Bektaş'ın ilaç ve diğer sağlık malzemeleri jandarma tarafından evine getirilerek, teslim edildi.

ELAZIĞ'ın Kuşhane köyünde yoğun kar yağışı sonrası yolu kapanan köyde yalnız yaşayan ve ilacı biten fiziksel engelli şeker hastası Orhan Bektaş'ın ilaç ve diğer sağlık malzemeleri jandarma tarafından evine getirilerek, teslim edildi.

Merkeze bağlı Kuşhane köyünde yaşayan Orhan Bektaş, 112'yi arayarak şeker hastası ve yatağa bağımlı  olduğunu, köy yolunun kapalı olması nedeniyle ilaçlarının temin edilmesini istedi. Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı İçme Jandarma Karakol Komutanlığı, Bektaş ile telefonla irtibat kurarak kullandığı ilaçların ismini ve diğer sağlık malzemelerini öğrendi. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı köye giden ekipler, Aktaş'ın evine ulaşmak için bir süre karda yürüdü. Zorlu yolculuğun ardından jandarma ekiplerini karşısında gören Aktaş büyük sevinç yaşadı. Sevinç gözyaşları döken Aktaş, "Sizin hakkınızı nasıl öderim? Allah razı olsun" diyerek ilaçlarını getiren jandarma personeline teşekkür etti.


- Elazığ
Son Dakika | Yolu kapalı köydeki engelli şeker hastasının ilacını jandarma götürdü

Son Dakika | Yolu kapalı köydeki engelli şeker hastasının ilacını jandarma götürdü

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Engelli, Elazığ, kar, Güncel, Haber

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