Son dakika! Van'da PKK için ekilen 1,5 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi Son dakika haberlerine göre VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya finansman sağlamak amacıyla araziye ekilmiş 1 milyon 560 bin 57 kök Hint keneviir ele geçirildi.

VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya finansman sağlamak amacıyla araziye ekilmiş 1 milyon 560 bin 57 kök Hint keneviir ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarat üzerine 20 Ağustos günü Gürpınar ilçesi Çepkenli Mahallesi kırsalına operasyon düzenledi. PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve uyuşturucu ticareti ile bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan operasyonda, araziye ekilmiş 1 milyon 560 bin 57 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirlerin imha edileceği belirtilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA