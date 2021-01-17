Son dakika! Tekirdağ'da eşiyle tartışırken olay yerine gelen polise saldıran kişi gözaltına alındı
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Son dakika! Tekirdağ'da eşiyle tartışırken olay yerine gelen polise saldıran kişi gözaltına alındı

17.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:11
Son dakika! Tekirdağ'da eşiyle tartışırken olay yerine gelen polise saldıran kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi polise hakaret ettiği ve saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi polise hakaret ettiği ve saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Çınarlı Mahallesi'nde bir çiftin kavga ettiği ihbarı üzerine adrese gitti.

Çifti sakinleştirmeye çalışan polis ekibi, S.Ç'nin hakaret ve saldırısına uğradı.

Eşi N.Ç'yi de polisin yanında tehdit eden S.Ç, takviye ekibin gelmesinin ardından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

S.Ç. hakkında "hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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