Son Dakika | Siirt'te silahlı saldırı: 1 yaralı
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Son Dakika | Siirt'te silahlı saldırı: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Siirt'te silahlı saldırı: 1 yaralı Siirt'te silahlı saldırıya uğraşan bir kişi ağır yaralandı.

08.06.2020 23:17 | Son Güncelleme: 08.06.2020 23:28

Siirt'te silahlı saldırı: 1 yaralı

SİİRT - Siirt'te silahlı saldırıya uğraşan bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Kurtalan ilçesi kent merkezinde bir işyerinde yaşandı. Kurtalan kent merkezinde fırın işleten Cahit Karaatay'nın iş yerine gelen yüzü maskeli saldırganlar tarafından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Karaatay, Kurtalan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Son Dakika | Siirt'te silahlı saldırı: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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