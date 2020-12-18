Son dakika... Sağlık ekiplerinden gerçeğini aratmayan tatbikat
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Son dakika... Sağlık ekiplerinden gerçeğini aratmayan tatbikat

18.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:49
Son dakika... Sağlık ekiplerinden gerçeğini aratmayan tatbikat

Son dakika haberleri: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında Deprem Acil Durum Müdahalesi ve Sektörler Arası İş Birliği Masabaşı Tatbikatı gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında Deprem Acil Durum Müdahalesi ve Sektörler Arası İş Birliği Masabaşı Tatbikatı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık Ofisi iş birliğinde düzenlenen tatbikat kapsamında senaryo gereği, çöken bina enkazında kalan yaralıya ilk müdahalesi Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından yapıldı.

Yaralı enkazdan çıkarılmasının ardından, 112 ekiplerince helikopter ambulansa taşındı. Daha sonra yaralı, deprem izolatörlü tasarımı sayesinde deprem anında dahi sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebileceği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne taşındı.

Senaryo gereği helikopter ambulansın hastanenin heliportuna inmesiyle başlayan müdahalenin acil serviste sonlandırıldığı tatbikat AA kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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