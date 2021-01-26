Son dakika... Re-Pie Portföy, iki fonu ile Getir'in son yatırımcı turunda yer aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Re-Pie Portföy, iki fonu ile Getir'in son yatırımcı turunda yer aldı

26.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:17
Son dakika... Re-Pie Portföy, iki fonu ile Getir'in son yatırımcı turunda yer aldı

Son dakika haberler... İlk olarak 2018 yılında Getir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Getir'e ortak olan Re-Pie Portföy, 850 milyon dolarlık son yatırım turunda bu defa Finberg Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yerini aldı.

İlk olarak 2018 yılında Getir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Getir'e ortak olan Re-Pie Portföy, 850 milyon dolarlık son yatırım turunda bu defa Finberg Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yerini aldı.

Re-Pie Portföy açıklamasına göre, hızlı teslimat şirketi Getir'in yerli ve yabancı fonlara yönelik yatırımcı turu sonuçlandı. Geçen günlerde Türkiye'nin dördüncü büyük internet servis sağlayıcısı TurkNet'e yatırım yaptığını duyuran Re-Pie Portföy, bu defa iki fonu ile Getir'in son yatırımcı turundaki yerini aldı.

Re Pie Portföy, değeri 850 milyon dolara ulaşan Getir'de şirketin ismini taşıyan Getir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Fiba Grubu'nun kurumsal girişim sermayesi yatırım fonu olarak kurduğu Finberg Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Türkiye'den bu tura katılan kurumsal yatırımcılar arasında yer aldı. Re-Pie, son yatırım turunda Getir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Türkiye'deki hisselerini Hollanda merkezli Getir BV'ye taşırken, yeni kurduğu Finberg Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile son tura katıldı.

"Getir'in küresel marka olma yolundaki serüvenine destek olmaktan mutluluk duyuyoruz"

Silikon Vadisi'nin önde gelen yatırımcılarından Michael Moritz, Crankstart aracılığıyla 2020'de gerçekleşen birinci turda Getir'e yaptığı yatırımı ikinci turda da devam ettirirken Brezilya merkezli Base Partners ile birlikte yatırım turunun liderliğini yaptı.

Ulusal ve uluslararası arenada yatırımcıların radarında yer alan Getir, yeni yatırımlarla birlikte değerini 5,5 yılda yaklaşık 850 milyon dolara çıkardı. Getir'in ikinci yatırım turu, beklentilerin üzerinde talep gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, Getir'e yatırım yapmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, "Re Pie Portföy ile birlikte kurduğumuz Finberg Girişim Sermayesi Yatırım Fonu çatısı altında önemli bir yatırıma imza attık. İlk defa yerli bir girişim sermayesi fonu yurt dışında bir yatırım yapıyor. Getir'in yurt dışı açılımı ve küresel marka olma yolundaki serüvenine destek olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu alandaki yatırımlarımıza devam etmeyi planlıyoruz. Türkiye girişim ekosisteminin gelişmesine katkı sunmak amacıyla önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarla büyümemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Çamlıbel de Bitaksi ve Getir'in kurucusu Nazım Salur'un, girişim ekosistemi için çok iyi örnekler sergilediğini aktararak, "2018 yılında Getir'in iş modeli kadar kendisinin liderliği ve girişimciliğine güvenerek ilk yatırımımızı yaptık. Fiba Grubu için kurup yönettiğimiz Finberg Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile bu yıl son turda bu girişime yatırım yapmaya devam ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Abdülhamit Gül Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Ferdi Kadıoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Hisarcık Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Re-Pie Portföy, iki fonu ile Getir'in son yatırımcı turunda yer aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 11:18:17. #1.16#
title