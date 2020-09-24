Son dakika politika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Balıkesir'de incelemelerde bulundu

Son dakika politika haberi: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Balıkesir'de Büyükşehir Belediyesinin yatırım ve çalışmalarını helikopterle havadan inceledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Balıkesir'de Büyükşehir Belediyesinin yatırım ve çalışmalarını helikopterle havadan inceledi.

Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı ziyaret ederek çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Bir süre basına kapalı Yılmaz ve ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yapan Özhaseki, daha sonra kentte belediye tarafından hayata geçirilen projeleri helikopterle havadan inceledi.

Yücel Yılmaz, projeleriyle ilgili Özhaseki'ye bilgiler verdi.

Özhaseki, esnaf ziyaretinde de bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak