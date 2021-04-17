Son dakika politika: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28. yılında anılıyor

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ile siyasi parti liderleri ve temsilcileri, vefatının 28. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ile siyasi parti liderleri ve temsilcileri, vefatının 28. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Türkiye'nin kalkınması ve demokrasinin gelişmesi hedefinde hizmetleriyle milletin sevgisini kazanmış 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı rahmetle andığını belirterek, "Kabri nur, ruhu mesrur olsun." ifadesini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Turgut Özal'ı saygı ve rahmetle andığını belirterek, "Ülkemize ivme kazandıran icraatları, demokratikleşme ve kalkınma sürecinde iz bırakan hizmetleriyle her zaman saygıyla anacağız." mesajını paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Ülkemizin demokrasi mücadelesinde gövdesini ortaya koyan, ömrünü milletimize hizmete adayan kıymetli büyüğümüz 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da mesajında "Millet ariftir, Sevdiğini niçin sevdiğini bilir. Sevdiğini, ahirete göçtüğünde de duasıyla, vefasıyla, takdiriyle yad eder. Gelecek nesillerine de emanet eder. Büyük milletimiz, rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı çok sevdi. Allah rahmet eylesin." ifadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter'dan yayımladığı mesajda Özal'ı andı.

Akşener, Destici ve Karamollaoğlu'ndan anma mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter'dan anma mesajı yayımladı. Akşener, "Ülkemizin özgür ve demokratik bir yapıya kavuşması için çaba gösteren, Cumhuriyetimizin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." mesajını paylaştı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Vefatının 28'nci seneidevriyesinde eski Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız merhum Turgut Özal'ı rahmetle anıyorum.

Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yayımladığı mesajla Özal'ı andı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Ülkemize büyük hizmetleri olan değerli devlet adamı, 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı vefatının 28'inci yılında rahmetle anıyorum." ifadesine yer verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin her alanda kalkınması için özveriyle çalışan, milli iradeyi esas alan siyaset anlayışıyla ülkemize çok önemli hizmetlerde bulunan 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı vefatının seneidevriyesinde rahmetle ve hayırla anıyorum." mesajını paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından Turgut Özal'ın fotoğrafını paylaşarak, "8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı vefatının 28. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan