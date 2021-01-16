Son Dakika | Pendik'te silahlı kavga: 1 ölü
16.01.2021 00:55 | Son Güncelleme: 16.01.2021 00:58
Son dakika haberleri: Pendik'te çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Pendik'te çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle'de iki kişi sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflardan biri silahla diğerini vurdu. Çeşitli yerlerinden yaralanan şahıs olay yerinde yaşamını yitirirken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri olay mahallinde 3 mermi kovanı bulurken, ceset Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan