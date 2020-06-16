Son dakika... Nesli tükenmekte olan 'Su Samuru' Kırşehir'de görüntülendi
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Son dakika... Nesli tükenmekte olan 'Su Samuru' Kırşehir'de görüntülendi

Son dakika genel haberine göre Nesli tükenmekte olan 'Su Samuru' Kırşehir'de görüntülendi Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde olan 'Su Samuru' Hirfanlı Baraj Gölünde görüntülendi.

16.06.2020 21:35 | Son Güncelleme: 16.06.2020 22:12

Nesli tükenmekte olan 'Su Samuru' Kırşehir'de görüntülendi

KIRŞEHİR - Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde olan 'Su Samuru' Hirfanlı Baraj Gölünde görüntülendi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bulunan Hirfanlı Barajına gezintiye giden 3 arkadaş, suda fark ettikleri su samurunu görüntüledi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde bulunan Su Samuru, bir sonra gözden uzaklaştı.

Su Samuru hakkında

Su samuru, sansargiller familyasından, nehir ve göl kıyılarında yaşayan etçil bir memelidir. Su kenarlarında kazdığı çukurlarda yaşar. Yuvası karada olmakla beraber girişi su altındandır. İçini kuru yaprak ve yosunlarla döşer. Ayrıca havalandırma deliği de bırakır.

Son dakika... Nesli tükenmekte olan 'Su Samuru' Kırşehir'de görüntülendi

Kaynak: İHA

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