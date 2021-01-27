Son dakika! Nepal'de Kovid-19'a karşı aşılama başladı
Son dakika haberleri... Aşı için kayıt yapılması Aşı öncesi tansiyon ölçümü Aşılama detayları Sukraraj Tropikal ve Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi yöneticisi doktor Sagar Kumar Rajbhandari ile röportaj KATMANDU - Oxford- AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Nepal'de uygulanması başladı.
Aşı için kayıt yapılması
Aşı öncesi tansiyon ölçümü
Aşılama detayları
Sukraraj Tropikal ve Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi yöneticisi doktor Sagar Kumar Rajbhandari ile röportaj
KATMANDU - Oxford- AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Nepal'de uygulanması başladı. Ülke genelinde başlayan Kovid-19'a karşı aşılamada öncelikli grup olan sağlık çalışanları, başkent Katmandu'daki Sukraraj Tropikal ve Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi'nde aşılandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Narayan Maharjan