Son dakika! Nepal'de Kovid-19'a karşı aşılama başladı
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Son dakika! Nepal'de Kovid-19'a karşı aşılama başladı

27.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:53

Son dakika haberleri... Aşı için kayıt yapılması Aşı öncesi tansiyon ölçümü Aşılama detayları Sukraraj Tropikal ve Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi yöneticisi doktor Sagar Kumar Rajbhandari ile röportaj KATMANDU - Oxford- AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Nepal'de uygulanması başladı.

Aşı için kayıt yapılması

Aşı öncesi tansiyon ölçümü

Aşılama detayları

Sukraraj Tropikal ve Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi yöneticisi doktor Sagar Kumar Rajbhandari ile röportaj

KATMANDU - Oxford- AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Nepal'de uygulanması başladı. Ülke genelinde başlayan Kovid-19'a karşı aşılamada öncelikli grup olan sağlık çalışanları, başkent Katmandu'daki Sukraraj Tropikal ve Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi'nde aşılandı.

Son dakika! Nepal'de Kovid-19'a karşı aşılama başladı
Son dakika! Nepal'de Kovid-19'a karşı aşılama başladı
Son dakika! Nepal'de Kovid-19'a karşı aşılama başladı
Son dakika! Nepal'de Kovid-19'a karşı aşılama başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Narayan Maharjan

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