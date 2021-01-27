Son dakika! Nepal'de Kovid-19'a karşı aşılama başladı

Son dakika haberleri... Aşı için kayıt yapılması Aşı öncesi tansiyon ölçümü Aşılama detayları Sukraraj Tropikal ve Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi yöneticisi doktor Sagar Kumar Rajbhandari ile röportaj KATMANDU - Oxford- AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Nepal'de uygulanması başladı.