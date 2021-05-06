Son dakika! Nablus'ta İsrail güçleri 16 yaşındaki Filistinliyi öldürdü

Son dakika haberi: Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında dün gece saatlerinde yaşanan arbedede 16 yaşındaki bir Filistinli hayatını kaybederken, bir genç ise yaralandı.

Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında dün gece saatlerinde yaşanan arbedede 16 yaşındaki bir Filistinli hayatını kaybederken, bir genç ise yaralandı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Odla köyüne dün gece saatlerinde baskın düzenledi. Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede çıktı. Olaylarda 16 yaşındaki Filistinli bir genç hayatını kaybetti, bir Filistinli genç de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden 16 yaşındaki gencin kimliğini Said Yusef Muhammad Odeh olarak açıkladı. Yaralı gencin kimliği ise açıklanmazken, Nablus'taki Rafidia Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği kaydedildi. - NABLUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı