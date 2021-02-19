Son Dakika | Muğla'da şüpheli ölüm
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Son Dakika | Muğla'da şüpheli ölüm

19.02.2021 17:11 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:14
Son Dakika | Muğla'da şüpheli ölüm

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin ölümü şüpheli bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin ölümü şüpheli bulundu.

İş insanı Sezai Bayhan (79), Konacık Mahallesi'nde rahatsızlanınca özel hastaneye kaldırıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Bayhan'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Bir bitki yedikten sonra rahatsızlandığı öne sürülen Bayhan'ın ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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