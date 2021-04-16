Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, şehit Uzman Çavuş Günaydın için taziye mesajı yayımladı
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Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, şehit Uzman Çavuş Günaydın için taziye mesajı yayımladı

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, şehit Uzman Çavuş Günaydın için taziye mesajı yayımladı
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın için taziye mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, Günaydın'ın bugün şehit olduğu belirtildi.

Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

"Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Günaydın'ın fotoğrafına da yer verildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de bir mesaj yayımlayarak şehit Ramazan Günaydın'a Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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