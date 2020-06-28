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Son Dakika | Meram Sebze Fidesi Üretim Tesisinde üretilen 3 milyon fide toprakla buluştu

Son dakika haberi... Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası ve Konya Sebze Üreticileri Birliğinin ortaklığında hayata geçirilen ve geçtiğimiz Mayıs ayı içinde satışlarına başlayan 'Meram Sebze Fidesi Üretim Tesisi'nde üretilen 3 milyon fide toprakla buluştu.

Son Dakika | Meram Sebze Fidesi Üretim Tesisinde üretilen 3 milyon fide toprakla buluştu
28.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:08

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası ve Konya Sebze Üreticileri Birliğinin ortaklığında hayata geçirilen ve geçtiğimiz Mayıs ayı içinde satışlarına başlayan 'Meram Sebze Fidesi Üretim Tesisi'nde üretilen 3 milyon fide toprakla buluştu.

Meram Belediyesi iştiraki olan Konya Fidecilik ve Tohum Sanayi Limited Şirketi tarafından yapılan satışlarda bir buçuk ay gibi kısa bir sürede 3 milyon rakamına ulaşan Sebze Fidesi Üretim Tesisi, Konya ve Meram çiftçisine önemli avantajlar sunuyor. Kar amacı güdülmemesinden dolayı uygun şartlarda fidelerine ulaşan çiftçiler tesis sayesinde aynı zamanda, ari, kaliteli ve hastalıklara dayanıklı fidelere kolaylıkla ulaşabiliyor, taşıma sırasında oluşabilecek hasarların önüne geçebiliyor ve çok daha fazla kar edebiliyor. Tesis sayesinde domates, biber, patlıcan ve kabak fidesinin bütün çeşitleri ile cin biberi, kıl biber, dolma biber, kapya biber fidesi çeşitleri de yüksek verimli olarak satışa sunuluyor. Salatalık yüksek kalitede hibrit fidesi olarak satılıyor. Domates fidesi, salçalık domates ve sofralık köy tipi domates fidesi olarak iki çeşitte, patlıcan ise piyasaya mor patlıcan ve siyah patlıcan çeşitleriyle arz ediliyor. Tesiste satışa sunulan bütün türlerde doğru çeşit garantisi verilmesi üreticiler için önemli bir avantaj sağlıyor.

"Çiftçimizin kalite ve fiyattan duyduğu mutluluk bizleri daha çok mutlu etti"

Kar amacı gütmeden sadece Meram ve Konya çiftçisine destek vermek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında satışı yapılan fidelerin gerek kalite gerekse fiyat olarak çiftçinin yüzünü güldürdüğünü kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu noktada çiftçilerin memnuniyetlerini belirten geri dönüşler aldıklarını kaydederek, bunun kendilerinin de yüzünü güldürdüğünü ifade etti. Yıllık 12 milyon kapasiteli tesisin bir buçuk ay gibi kısa bir sürede 3 milyon satış rakamına ulaşmış olmasının iştirakçi kurum ve kuruluşlara duyulan güvenin de bir göstergesi olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Kavuş, "Yaşanan tüm gelişmeler bize şu gerçeği bir kez daha öğretiyor; 'Teknoloji, sağlıklı gıda, su ve enerji bugünü ve geleceği şekillendiren 4 önemli faktör. Sadece bu dört şeyin değil her şeyin anlam kazanabilmesi için gerekli olan şey tarım. Meram bereketli topraklara sahip. Bunu en iyi şekilde değerlendirip tarımda imzası bulunan bir merkez haline getirmek, çiftçimizi hayatından ve kazancından mutlu insanlar yapabilmek amacıyla hayata geçirdiğimiz 'Sebze Fidesi Üretim Tesisi'nin bu amaçlar için bir başlangıç olmasını temenni ediyor, gelecekte bu tesisimiz ve benzeri yeni tesislerle Konya'nın ihtiyacı olan 100 milyon fideyi üretmeyi hatta tüm bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretim yapacağımız günlere ulaşabilmeyi temenni ediyorum" diye konuştu. - KONYA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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