Son dakika! Meksika, ABD'li silah şirketlerine yasa dışı silah satışı yaptıkları gerekçesiyle dava açtı
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Son dakika! Meksika, ABD'li silah şirketlerine yasa dışı silah satışı yaptıkları gerekçesiyle dava açtı

Son dakika! Meksika, ABD'li silah şirketlerine yasa dışı silah satışı yaptıkları gerekçesiyle dava açtı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Meksika, sınır bölgelerindeki yasa dışı silah akışına katkı sağladığı iddiasıyla ABD'li bazı silah üreticilerine dava açtı.

Meksika, sınır bölgelerindeki yasa dışı silah akışına katkı sağladığı iddiasıyla ABD'li bazı silah üreticilerine dava açtı.

ABD'nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'da bir bölge mahkemesinde dün görülmeye başlanan davada, Meksika'daki kartellere yasa dışı yollardan silah sağladığı iddia edilen ABD'li bazı silah üreticilerinin, ülkedeki artan şiddet olaylarından sorumlu tutulması istendi.

Meksika Dışişleri Bakanlığınca açılan davada, yaklaşık 10 milyar dolar tazminat ve silah sağlayıcılarına karşı katı uygulamaların yürürlüğe konulması talep edildi.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, düzenlediği basın toplantısında, ABD'li silah üreticilerinin Meksika'daki kartellere silah satışı yaptığı ve uluslararası silah kontrol yasalarını görmezden geldiğini söyledi.

Ebrard, yasa dışı silah satışını engellemek için silah üreticilerinin distribütörler üzerinde denetleyici mekanizmalar kurmaları gerektiğini belirterek şirketlerin, yaptıkları satış ve pazarlamaların denetiminden de sorumlu tutulmaları gerektiğini savundu.

Meksikalı Senatör Ricardo Monreal da silah şirketlerinin uygulamalarını kınayarak Meksika'daki şiddet olaylarının büyük çoğunluğunun doğrudan yasa dışı silah kullanımının sonucu olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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