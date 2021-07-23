Son dakika! Mardin'de otomobil takla attı: 2 asker hayatını kaybetti
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Son dakika! Mardin'de otomobil takla attı: 2 asker hayatını kaybetti

Son dakika! Mardin'de otomobil takla attı: 2 asker hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Mardin'in Mazıdağı ilçesinde takla atan sivil otomobildeki 2 asker hayatını kaybetti.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde takla atan sivil otomobildeki 2 asker hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. 61 KZ 769 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 askeri personelin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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