Son dakika... Malatya ve Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 203 kişiye para cezası verildi

Son dakika haberi: Malatya ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 203 kişiye para cezası kesildi.

Malatya ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 203 kişiye para cezası kesildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 70 kişiye cezai işlem yapıldı.

Denetimlerde 209 iş yeri, 82 toplu taşıma aracı kontrol edilirken herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince 2 bin 691 kişiden oluşan 677 ekip denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında izolasyon tedbirlerine aykırı davranışı tespit edilen, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 133 kişiye para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş