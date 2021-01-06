Son dakika: Kulu'da trafik kazası: 2 yaralı
06.01.2021 09:31 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:34
Son dakika haber... Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Yasin Taş (25) idaresindeki 42 AAR 317 plakalı doğalgaz acil müdahale aracı, Ankara Caddesi Öğretmenevleri Kavşağı'nda Bilal Özmen (20) yönetimindeki 06 YAV 81 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu