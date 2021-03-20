Son dakika haber! Konya'da, kaçak telli maytap imalathanesine baskın; 1 gözaltı
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Son dakika haber! Konya'da, kaçak telli maytap imalathanesine baskın; 1 gözaltı

20.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:25
Son dakika haber! Konya'da, kaçak telli maytap imalathanesine baskın; 1 gözaltı

Son dakika haberi: Konya'da, kaçak telli maytap imalathanesine baskın; 1 gözaltıKONYA'da, iş yerinde izinsiz telli maytap üretimi yapıldığını tespit eden polis ekipleri, baskın düzenledi.

Konya'da, kaçak telli maytap imalathanesine baskın; 1 gözaltı

KONYA'da, iş yerinde izinsiz telli maytap üretimi yapıldığını tespit eden polis ekipleri, baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, yaklaşık 3 bin üretilmiş maytap, 2 bidon sıvı madde ve yanıcı madde ele geçirildi. İşletme sahibi Mehmet Ali U., 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan gözaltına alındı.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Musalla Bağları Mahallesi Alparslan Sokak'taki iş yerinde izinsiz olarak telli maytap üretildiğini tespit etti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, yaklaşık 3 bin adet üretilmiş telli maytap, üretilmeye hazır 10 paket tel ile yanıcı madde malzemesinin olduğu karılmış vaziyette 2 bidon yanıcı madde harcı ele geçirdi. İzinsiz ve ruhsatsız imalatta bulunan iş yeri, faaliyetten menedilerek mühürlendi. İş yeri sahibi Mehmet Ali U., TCK'nın 174'üncü maddesi gereği 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan gözaltına alındı.

---------------------------------------------(Görüntü dökümü,Ruhsatsız imalathanenin cep telefonu kamerası ile görüntülenmesi,Genel ve detay.(KJ: Haber- Kamera: Adem YILDIZ/KONYA, DHA)

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Son dakika haber! Konya'da, kaçak telli maytap imalathanesine baskın; 1 gözaltı
Son dakika haber! Konya'da, kaçak telli maytap imalathanesine baskın; 1 gözaltı
Son dakika haber! Konya'da, kaçak telli maytap imalathanesine baskın; 1 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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