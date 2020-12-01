Son dakika...Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman kadar uzatıldı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de alınan karara göre kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman kadar uzatıldı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Kısa Çalışma Ödeneğinde yeni başvuru alınmasına işlemlerine dair Cumhurbaşkanlığı Kararının yayımlanmasının sonrasında konunun detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında yeni başvuruların 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de alınan karara göre kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman kadar uzatıldı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SON BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan resmi kararda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan iş yerleri için anılan Kanunun geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30 Haziran 2020 tarihinin 31 Aralık 2020 olarak uygulanacağı açıklandı.

Bu karar kapsamında yapılan ödemelerin başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyeceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı kararında, 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma talebinde bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödemelerinde 4447 sayılı Kanun'un ek 2. maddesinin beşinci fıkrası hükmünün uygulanmış kabul edileceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 30 Haziran öncesi başvuruda bulunmayan işyerlerinin de başvuru yapabilmelerinin sağlandığını belirten Bakan Selçuk, "Koronavirüs nedeniyle 30 Haziran tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan işyerlerimiz 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecekler" dedi.

DAHA ÖNCE KÇÖ'DEN YARARLANAN İŞYERLERİ İLAVE İŞÇİ İÇİN KÇÖ TALEBİNDE BULUNABİLECEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, açıklamasında daha önce ödenekten yararlanan işyerlerinin durumuna da değindi. 30 Haziran tarihine kadar koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerlerinin ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabileceğini belirten Selçuk; " Bu işyerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek" diye konuştu. Bakan Selçuk "Daha önce başvuran işyerlerimizde kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni bir başvuruya gerek olmadığını ve uzatma kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmaya devam edebileceklerini belirtti.

Selçuk ayrıca, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Kısa çalışma başvurularının sadece e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabileceğini bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını duyuran Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 01 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Yeni koronavirüs nedeniyle devreye giren kısa çalışma ödeneği kasım ayında son bulacaktı ancak Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile KÇÖ 2 ay daha uzatıldı. Böylelikle yeni bir karar alınmadıkça 17 Ocak 2021'de kısa çalışma ödeneği son bulacak.