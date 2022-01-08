Son dakika: Keşmirli muhabir hükûmete karşı "komplo kurma" suçlamasıyla gözaltına alındı

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde muhabir Sajad Gul'un hükümete karşı "komplo kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Gul'un ağabeyi Javed Ahmad, kardeşinin 5 Ocak Çarşamba günü gözaltına alındığını ve hakkında çeşitli suçlardan soruşturma açıldığını söyledi.

Gul, kardeşinin durumuna ilişkin bilgi almak için gözaltında tutulduğu polis karakoluna gittiklerini ancak görüşme yapmalarına izin verilmediğini aktardı.

Keşmir Üniversitesinde yüksek lisans öğrenimini sürdüren, 28 yaşındaki Sajad Gul, aynı zamanda çevrim içi haber kuruluşu The Kashmir Walla'da stajyer muhabir olarak çalışıyordu.

Polis, Gul'un hangi eyleminden dolayı "komplo kurma" suçlamasıyla karşı karşıya kaldığına ilişkin bir açıklama yapmazken The Kasmir Walla, genç gazetecinin yayınladığı bir videonun ardından gözaltına alındığını kaydetti.

Söz konusu videoda, Gul'un, Srinagar'a bağlı Harwan bölgesinde 3 Ocak'ta güvenlik güçleriyle çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Salim Parray isimli direnişçinin öldürülmesini protesto eden kalabalığı görüntülediği belirtiliyor.

The Kashmir Walla'nın Genel Yayın Yönetmeni Fahad Shah ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çalışanlarının gözaltına alınmasını kınayarak Gul'un salıverilmesi için hukuki çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) de Twitter hesabından "Keşmirli gazetecinin sosyal medyada yayınladığı protesto videosu sonrası gözaltına alındığı yönündeki haberlerden derin rahatsızlık duyduklarını" açıkladı.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Bölgede yıllardır süren çatışmalarda, on binlerce sivil, direnişçi ve hükümet güçlerine bağlı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

AA - Son Dakika Haberleri

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